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مدرب روما: خسرنا مباراة نابولي من الذهاب

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مدرب روما: خسرنا مباراة نابولي من الذهاب مدرب روما: خسرنا مباراة نابولي من الذهاب

يعرف رودي جارسيا المدير الفني لروما أن فريقه خسر نصف كأس إيطاليا من موقعة الذهاب أمام نابولي.

روما سقط بثلاثية في جولة الإياب على أرض نابولي الذي قاده الثنائي خوسيه كاييخون وجونزالو إيجوايين.

وصرح رودي جارسيا "منذ البداية وقد خسرنا، منذ أهدرنا فرصة الفوز بنتيجة مريحة على ملعبنا".

وكانت موقعة الذهاب قد انتهت بنتيجة 3-2 في ملعب روما.

كان روما متقدما بهدفين ثم أهدر ذلك وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 في ملعب الأوليمبيكو.

وقال جارسيا: "خسرنا منذ ذلك الحين.. كذلك أهدرنا كل فرصة سنحت لنا للتسجيل في نابولي".

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