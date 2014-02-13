أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يهدي درعه للمشير السيسي تقديرًا لجهوده في خدمة الرياضة

Google+ Print
الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يهدي درعه للمشير السيسي تقديرًا لجهوده في خدمة الرياضة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يهدي درعه للمشير السيسي تقديرًا لجهوده في خدمة الرياضة

المشيرعبد الفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،

أهدى الاتحاد العربي للرياضة العسكرية برئاسة الجزائري اللواء دكتور مقداد بن زيان رئيس الاتحاد وبحضور الوزير المفوض الدكتور سامى كاشور الأمين العام، درع الاتحاد للمشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك تقديرا من الاتحاد لدور وجهود المشير السيسي في خدمة الرياضة والرياضيين، سواء على المحفل المحلي أو العربي.

وقد تسلم الدرع اللواء دكتور مجدى اللوزى نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية.

واختتمت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم (29) اجتماعاتها التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، واتخذت عدة قرارات، منها اعتماد بطولات عام 2014 الرياضية، ومنها بطولة التايكوندو بالأردن في شهر مارس القادم، وبطولة العدو الريفي بالجزائر، ودورات التدريب والتحكيم بالإمارات في شهر أكتوبر.

كما وافقت الجمعية على إعادة تعميم استضافة دورة الألعاب العربية العسكرية الثانية على الدول الأعضاء، وحددت الجمعية شهر يونيو القادم موعدا لتلقى الرد من الدول على استضافة دورة الألعاب بحيث لا تقل عدد الألعاب بها عن 6 لعبات.

كذلك وافقت الجمعية بالإجماع على لائحة النظام الأساسي للجنة العلمية للاتحاد التي تقدم بها اللواء دكتور مجدى اللوزى نائب رئيس الاتحاد.

وحضر الاجتماعات وفود دول الجزائر والسعودية والأردن وفلسطين وتونس ولبنان والعراق واليمن والسودان وجيبوتى وقطر والكويت والمغرب وسلطنة عمان والبحرين، إلى جانب الدولة المستضيفة للاجتماعات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري