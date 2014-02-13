الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يهدي درعه للمشير السيسي تقديرًا لجهوده في خدمة الرياضة

أهدى الاتحاد العربي للرياضة العسكرية برئاسة الجزائري اللواء دكتور مقداد بن زيان رئيس الاتحاد وبحضور الوزير المفوض الدكتور سامى كاشور الأمين العام، درع الاتحاد للمشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك تقديرا من الاتحاد لدور وجهود المشير السيسي في خدمة الرياضة والرياضيين، سواء على المحفل المحلي أو العربي.

وقد تسلم الدرع اللواء دكتور مجدى اللوزى نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية.

واختتمت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم (29) اجتماعاتها التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، واتخذت عدة قرارات، منها اعتماد بطولات عام 2014 الرياضية، ومنها بطولة التايكوندو بالأردن في شهر مارس القادم، وبطولة العدو الريفي بالجزائر، ودورات التدريب والتحكيم بالإمارات في شهر أكتوبر.

كما وافقت الجمعية على إعادة تعميم استضافة دورة الألعاب العربية العسكرية الثانية على الدول الأعضاء، وحددت الجمعية شهر يونيو القادم موعدا لتلقى الرد من الدول على استضافة دورة الألعاب بحيث لا تقل عدد الألعاب بها عن 6 لعبات.

كذلك وافقت الجمعية بالإجماع على لائحة النظام الأساسي للجنة العلمية للاتحاد التي تقدم بها اللواء دكتور مجدى اللوزى نائب رئيس الاتحاد.

وحضر الاجتماعات وفود دول الجزائر والسعودية والأردن وفلسطين وتونس ولبنان والعراق واليمن والسودان وجيبوتى وقطر والكويت والمغرب وسلطنة عمان والبحرين، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة للاجتماعات.

أ ش أ