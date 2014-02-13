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أمن الفيوم يضبط تاجر سلاح بحوزته 123 ألف “شمروخ ناري” و900 طلق ناري و144 مطواة

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أمن الفيوم يضبط تاجر سلاح بحوزته 123 ألف “شمروخ ناري” و900 طلق ناري و144 مطواة أمن الفيوم يضبط تاجر سلاح بحوزته 123 ألف “شمروخ ناري” و900 طلق ناري و144 مطواة

ضبط 123 ألف شمروخ ناري و900 طلق ناري و144 مطواة في الفيوم

أعلنت مديرية أمن الفيوم عن ضبط إدارة البحث الجنائي تاجر أسلحة بحوزته 123 ألف شمروخ ناري و900 طلق عيار 9 ملي طويل ” فشنك “، و144 مطواة بسستة، و11قلم ليزر، و3 أجهزة إطلاق دخان كهرابائي وأنه يقوم ببيع هذه المواد لأعضاء جماعة الإخوان لاستخدامها في المظاهرات  .

كانت معلومات وردت الي اللواء شالفعي حسن مدير أمن الفيوم تفيد بقيام أحمد نصر الدين عبد الله 59 سنة بالاتجار في الأسلحة البيضاء والألعاب النارية الممنوعة ويقوم باخفائها بمخزن بمدينة الفيوم ويقوم ببيعها لأعضاء جماعة الاخوان لاستخدامها في تظاهراتهم وتم ضبطه  .

وبتفتيش المخزن ضبط به 123 ألف شمروخ نارى و900 طلق عيار 9 ملى طويل ( فشنك ) و144 مطوة بسسته و11قلم ليزر و 3 اجهزة اطلاق دخان كهرابائي،  واعترف بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1555 لسنة 2014 اداري قسم الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق  .

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