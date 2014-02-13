الالتهاب الرئوي يهدد حياة مايكل شوماخر

بعد دخوله في غيبوبة منذ حوالى الشهر والنصف، دخل بطل العالم في سباقات "فورمولا 1" Michael Schumacher صراعاً ضد التهاب رئوي.

ففي الوقت الذي تمكن فيه الأطباء من سحبه تدريجياً من غيبوبته، وهي الغيبوبة التي نتجت عن إصابات خطيرة لحقت به بعد سقوطه خلال لعبة تزلج كان يمارسها، التقط Schumacher عدوى مرضية في الرئة، خلال الأسبوع الماضي، داخل المستشفى الذي يرقد فيه بمدينة غرينوبل، جنوب شرق فرنسا.

من ناحيتها، رفضت المتحدثة باسمه، Sabine Kehm، التعليق على خبر إصابته بالالتهاب الرئوي، واكتفت بالقول: "هذه مجرد تكهنات، وأنا لا أدلي بأي تعليق على التكهنات".

وأكدت صحيفة " Bild"، إحدى أهم وأكبر صحف ألمانيا بأنها على اتصال بمقربين من Schumacher، وأنه تلقى علاجاً عبارة عن مضادات حيوية قوية في محاولة من أطبائه للسيطرة على الالتهاب الرئوي الخطير الذي أصيب به.

ويعتبر الالتهاب الرئوي واحداً من التهديدات الجدية والخطيرة للأشخاص الذين يعانون حالة صحية كالتي يرقد فيها شوماخر حالياً.

وتنقل الصحيفة الألمانية عن Heinzpeter Moecke، رئيس معهد العلاج الطارئ في مدينة هامبورغ الألمانية، قوله إنه بالنسبة لشخص مثل Schumacher أمضى حتى الآن 46 يوماً في الغيبوبة، فإن جهاز المناعة لديه يكون ضعيفاً بشكل كبير وجدي، وهناك مخاوف من فشل أكثر من عضو في الجسم، بما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

يذكر أن أن Michael Schumacher حصل على بطولة العالم في "فورمولا 1" 7 مرات، كما أنه أشهر اللاعبين في هذا المجال، إلا أنه كان يتزلج في منتجع فرنسي أواخر العام الماضي، عندما انزلق، وارتطم رأسه بصخرة أدت إلى فقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة، فيما يبذل فريق طبي فرنسي جهوداً مضنية لإعادة إنعاشه وإنقاذه من الموت.