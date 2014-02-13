بالصور: بريانكا تشوبرا ورانفير سينج في دبي

اجتمع أهم نجوم بوليوود في دبي الأربعاء لحضور العرض الأول لفيلم Gunday للمخرج Ali Abbas Zafar.

وعبّر كلّ من النجوم Priyanka Chopra ،Ranveer Singh و Arjun Kapoor عن فرحته لوجوده في دبي، بطريقته الخاصة. فالنجمة Priyanka قالت إنها متشوقة جداً لوجودها في هذا البلد، وأكدت أن الشعب الإماراتي سيغمرها هي والفيلم معاً بحبّه وعاطفته.

أما المخرج Zafar فعاد بالزمن إلى فيلمه الأول الذي سجّل انطلاقته من دبي أيضاً، حيث لقي نجاحاً ساحقاً، وها هو الآن يعيد الكرّة مع فيلمه الجديد Gunday.

من جهته، اعتبر Arjun أنّ الفيلم يُمكن مقارنته بالفيلم المليء بالمغامرة Sholay، الذي تجري أحداثه في نفس الحقبة الزمنية، مشيراً إلى أنه بمنتهى الشوق لحضور العرض الأول.

وبالنسبة إلى Ranveer، فقد كان ردّه على الشاثعات التي تطاله هذه الأيام بمنتهى التطرّف، إذ قال: "أنا لا يهمني ما يفكر الناس بي".

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