قرابة تجمع نجوم العالم بالملوك والرؤساء

بعد أن شكّل خبر القرابة الموجودة بين David Cameron وAl Murray مفاجأة كبيرة للناس، إثر انتشاره منذ مدة، تبيّن أنّ الأحاديث القائلة بأن الشهرة تكمن في الجينات والوراثة صحيحة نسبيّاً.

فبعد أن نشرنا مواضيع عن أخوات المشاهير وأقربائهم القريبين، ننشر لكم اليوم مشاهير تربطهم صلة قرابة بعيدة بمشاهير آخرين، فضلاً عن كون صلة القرابة بينهم مفاجئة وغير متوقّعة أيضاً.



1- David Cameron & Al Murray

ظهر مؤخّراً أنّ صلة قرابة تجمع رئيس وزراء بريطانيا David Cameron والنجم الكوميدي Al Murray، وهما ينتميان إلى الجيل السادس المتحدّر من الجدّ الشاعر William Makepeace Thackeray الذي توفي عام 1863.



2- الملكة Elizabeth & Johnny Depp:

Johnny Depp البالغ من العمر 50 عاماً هو نسيب الملكة Elizabeth الثانية، البالغة من العمر 87 عاماً، من الجيل الـ 20، أي إنهم من نسل جدٍّ واحدٍ هو Edward الثالث.



3- Camilla & Madonna:

Madonna البالغة من العمر 55 عاماً تجمعها صلة قرابة بعيدة بالدوقة Camilla ، إذ هما نسيبتان من الجيل التاسع للعائلة الكندية الفرنسية المؤلفة من Madeleine Ernard وZacharie Cloutier (1617-1708).



4- Holly Valance & Benny Hill:

قرابة ليست بعيدة كثيراً تجمع Benny Hill و HollyValance ، فهما من أنسباء الجيل الثاني.

5- Brook Shields & Glenn Close

من الواضح أنّ الجمال موجود في العائلة التي تجمع Brook Shields وGlenn Close، إذ إنهما نسيبان من الجيل الثاني، فشقيقة جدّ Glenn هي جدّة جد Brook.



6- Barack Obama & Brad Pitt:

بعدما كثر الكلام سابقاً عن جذور الرئيس الأمريكي Barack Obama، تبيّن لاحقاً أنّ علاقة قرابة تجمع بينه وبين الممثل الأمريكي Brad Pitt، نسيب الرئيس من الجيل العاشر، أي أنّ جدهم العاشر هو نفس الشخص، وهو EdwinHickman الذي توفي عام 1769.



7- Kate Middleton & Guy Ritchie:

المخرج Guy Ritchie حضر زفاف Kate Middleton بصفته صديق الأمير William، ثمّ تبيّن لاحقاً أنّه نسيب Kate من الجيل السادس، وجدّاهما عاشا في القرن الثامن عشر، وهما David Martineau وSarah Meadows.



8- Justin Bieber & Celine Dion:

برغم الفرق الهائل بين النجمة Celine Dion والنجم المهدّد بالترحيل من أمريكا Justin Bieber، إلا أنّه تبيّن أنهما نسيبين من الجيل التاسع، ومن أصل فرنسيّ، حيث إن جدّيهما هما Jacques Vezina وwife Marie Boisdon ، وقد انتقلا من فرنسا إلى كندا، حيث توفيا في عام 1687.

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