أحمد عز يردّ على زينة بالوثائق والأدلة

أكد مرتضى منصور محامي الفنان أحمد عز في قضيته ضد الفنانة زينة، أنه يعرف زينة جيداً واسمها الحقيقي وسام، كما يعرف شقيقاتها ووالدتها التي تعمل موظفة في وزارة الكهرباء.

وأوضح مرتضى خلال تصريحاته مساء أمس في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، أنه حزين للغاية لأن زينة لجأت إلى أسلوب التشهير باستخدامها لشهادة ميلاد ووثيقة سفر مزورين، وتقدمت بهما للمستشار النائب العام، وأوضح أن الفنان أحمد عز سيتحدث عن التفاصيل أثناء استضافته في البرنامج نفسه السبت المقبل.

هذا ومن المتوقع أن تثير حلقة أحمد عز جدلاً كبيراً، إذ أن الجمهور ينتظر إطلالته بشغف، خاصة وأنه امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية منذ اندلاع القضية، وسيحسم عز بكل تأكيد معركته مع زينة في هذا اللقاء المرتقب والذي سنرصد تفاصيله في "سيدتي نت".