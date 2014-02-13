بعد ستار أكاديمي ما الذي جمع زينب ومصعب؟

صداقتهما حملت الكثير من المحبة والاحترام وخفّة الدم، داخل أسوار الأكاديميا وخارجها، ومن المؤكّد أنّها ستنتج تعاوناً فنياً بينهما.

إنهما نجما "ستار أكاديمي"؛ زينب أسامة من المغرب، ومصعب الخطيب من الأردن، اللذان اجتمعا في "ستوديو سيدتي نت"، في بيروت، في لقاء كان عنوانه "يوم الحب"، حيث حظي الحديث عنه بمساحة واسعة وتناول رؤية كلّ منهما لهذا الفعل الإنساني العظيم.

لبّى مصعب وزينب دعوة "سيدتي نت" ليحتفلا مع القراء في يوم الحبّ الذي يُصادف يوم غد، حيث غنّوا أغاني ترمز إلى الحبّ، أهداها كلّ منهما إلى حبيب قلبه، إلى جانب "ديو" لأغنية "قولي جايي".

زينب ومصعب

زينب ومصعب ماذا تفعلان في لبنان؟

زينب: أتيت لرؤية مصعب وزكي شريف؛ وأستغل وجودي في لبنان لاختيار الأغنية المناسبة التي ستكون من إنتاج شركة "cbc".

مصعب: أتيت لرؤية زكي وزينب، بعد أن كنت مشغولاً في الأردن ببعض الأعمال الخاصة بي.

يصادف وجودكما في لبنان الاحتفال بيوم الحب؟ أين ستقضيانه؟

زينب: (تضحك) يوم الفالنتين! لديّ احتمالان، ومن الممكن أن أقضيه في حفلة زكي في لبنان، أو في حفلة مصعب في الأردن. لم أحسم قراري بعد.

وأنت مصعب؟!

في الأردن، لديّ حفلة سأحييها لكلّ العشاق في هذا اليوم.

لا مشروع زواج

أين أصبح مشروع الزواج؟

زينب: لا مشروع زواج، وحالياً لا يوجد غير المشاريع الفنية.

هل تغارين على حبيبك؟

بالطبع، أغار إذا كنت مغرمة به وأحبّه. ولكنني أحاول أن أبقى دبلوماسية وذكية حتى آخر لحظة، ولا أخجل من أن أظهر غيرتي كي لا يعتقد الآخر أنني ضعيفة.

ما هي أجمل هدية تلقيتها في يوم الحبّ؟

ورود.

ما هي الهدية التي تتمنينها؟

أحبّ الأشياء الثمينة بطبعي. ولكن باقة الورد تعني لي الكثير.

هل كنت ضد علاقات الحبّ التي تنشأ في الأكاديميا؟

لا، فالحبّ إحساس جميل، ويحتاج إلى جرأة. وأنا في تواصل دائم مع ليليا ونور، وسعيدة بعلاقتي بهما، وعندما يتعاركان يلجآن إليّ.

مع مصعب

إذا أعطيتك وردة حمراء، فلمن تهديها من صبايا الأكاديميا؟

أهديها إلى زينب، فهي قريبة مني ومثل أختي.

ما هي مواصفات فتاة أحلامك؟

كلّ شاب له رأي بفتاة معينة، وأنا أحبّ أن تكون مثالاً للأنثى وهادئة، وألا تغار، وتكون واثقة من أنها ستكون مع مصعب أسعد إنسانة.

تتدخل (زينب)، وتقول له: من سيختارها لك؟

مصعب: أنت طبعاً.

والدتك لبنانية، فهل تفكّر في البقاء بلبنان؟

انطلقت من لبنان، ومن "ستار أكاديمي"، وعملي سيكون موزعاً بين لبنان والأردن ومصر؛ إنما لبنان سيكون له فضل عليّ، وسأقوم بإحياء الحفلات فيه، حيث أزور أقاربي بين الحين والآخر، فشعوري الدائم أنني في بلدي الثاني.

من هي الصبية في "ستار أكاديمي" التي تشبه فتاة أحلامك؟

لم أفكر في هذا الأمر، ولم أشعر بشيء، وكلهنّ زميلات أقدّرهن جداً.

هل التقيتم بجان وماريا وماريتا؟

التقينا بجان، وزكي، وتكلمنا مع ماريتا وماريا عبر الهاتف، ونحن مقربون كثيراً من زكي.

هل تفكّران بـ"ديو" مشترك؟

نعم، بالطبع، ولمَ لا. بعد صدور أول "سينغل" لنا، من الممكن أن نطرح "ديو" مشتركاً.

بعد نهاية اللقاء، تجول كلّ من مصعب وزينب داخل مكاتب "سيدتي"، وقد اعتمرت زينب قبعة "سيدتي"، قبل أن يلتقطا الصور ليحملاها كذكرى إلى بلديهما.

وهكذا انتهى اللقاء على أمل أن نلتقي مجدداً بهما في أعمال جديدة.

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