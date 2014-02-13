قائد ليون: غير نادم على رفض نابولي

(/أ ش أ/) - كشف مكسيم جونالونز لاعب خط وسط نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن تلقيه عرضا رفضه للانتقال إلى نابولي الإيطالي في يناير الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أن البارتينوبى كان على وشك أن يحصل بالفعل على توقيع النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما.

لكن نادي نابولي لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي وهو الأمر الذى أكد جونالونس أنه ليس نادما عليه بل انه سعيد للبقاء فى ناديه فى الفترة الحالية.

وقال قائد فريق ليون: "كنت سعيدا بطبيعة الحال بعرض فريق مهم مثل نابولي لأن ذلك يساعد على تعزيز ثقة أى لاعب فى نفسه وإمكانياته".

ثم مضى يقول: "لكني لست نادما على قراري بالبقاء فى ليون حيث إنه لم يكن من السهل بالنسبة لى أن أبدأ مشوارى مع فريق جديد فى منتصف الموسم".