الكويت تتسلم طائرة «سي-17 جلوبماستر 3» أمريكية الصنع الخميس

قالت صحيفة «الوطن» الكويتية إن موقع «برس تيليجرام» الإخباري ذكر أن المسؤولين في شركة بوينج سيقومون بتسلم القوات الجوية الكويتية طائرة «سي-17 جلوبماستر3»، الخميس، بحضور مسؤولين من القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الكويتية ومسؤولين من الشركة.

وذكر الموقع أن هذه هي الطائرة الأولى التي تحصل عليها الكويت من طراز «سي-17 جلوبماستر3»، لافتًا إلى أنها ستستخدم للعمليات العسكرية والمدنية مثل المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالة الكوارث.

وأضاف الموقع أن «الكويت هي ثالث دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الطائرة حيث حصلت عليها قطر والإمارات»، مشيرًا إلى أن «ثمة محادثات مع الكويت للحصول على طائرة ثانية من نفس النوع والتي تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط في المطارات الصغيرة».