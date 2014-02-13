6 مستحضرات لا تحتاجها المرأة!

تعرفي إلى المستحضرات التي يمكنك الاستغناء عنها في عالم الجمال:

التونر: تستخدم النساء مستحضر التونر لتنظيف الوجه. ولكن مع ازدياد عدد المستحضرات الحديثة المحسّنة للبشرة، لا داعي للتونر.

كريمات القدمين: يمكن الاستعاضة عن هذه المستحضرات بكريمات اليدين. طبّقي القليل منها على قدميك، وارتدي جواربك، فتصبح بشرتك أنعم.

مراهم تشدّ الجسم: يدّعي أطباء الجلد أنّ المراهم المضادة للسلوليت والكريمات التي تشدّ الجسم لن تقلل من ظهور السيلوليت، على المدى البعيد، إذ يحتوي معظمها على الكافيين وبعض الخلاصات النباتية، ما يُساعد في تحسين الدورة الدمويّة وترطيب البشرة. ولكن، من دون اتباع حمية مناسبة وتمارين بدنية منتظمة، لن تتخلّصي من المشكلة.

كريم الحلاقة: إنّ الغرض الأساسي من هذا المستحضر هو تنعيم البشرة قبل تمرير شفرة الحلاقة. ولكن، بما أنّ جل الاستحمام يحتوي على كمية كبيرة من الجلسيرين، وهو مادة مرطّبة، فلا داعي بعد الآن إلى استعمال كريم الحلاقة.

شامبو وبلسم معزز للون: تحتوي هذه الشامبوهات على كميّة كبيرة من الموادّ الحيوية المسؤولة عن إعطاء لون مؤقت يضرّ بشعرك على المدى البعيد. إن أردت المحافظة على لون شعرك، فلا تُكثري من استعمال هذه الأنواع من الشامبو.

سيروم الشعر المقصف: للأسف، لن تقضي هذه السيرومات على الأطراف المقصّفة. أفضل نتيجة يمكن أن تقدمها لك تتمثل بقصّ أطراف شعرك.

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