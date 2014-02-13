أبسط الخطوات لتصغير الأنف بالمكياج!

مع التقدم الهائل في مجال التجميل، خصوصاً في الجراحة التجميلية، برز الكثير من الحلول والأساليب لمعالجة مشاكل الأنف الكبير؛ فيمكن تصغير الأنف، أو تصغير أطراف الأنف، أو نحت الأنف.

ولكن هل تناسب هذه العلاجات الجراحية كلّ السيدات؟! بالتأكيد لا، فهذه العمليات الجراحية قد تكون ذات تكلفة كبيرة، إضافة إلى أنها قد تكون غير آمنة، فضلاً عن أنها لن تناسب الفتيات والمراهقات الصغيرات في السن.

وإيماناً بضرورة البحث عن كلّ ما يزيد من جمال وأناقة السيدة العربية، قام "سيِّدتي نت" بجمع بعض الطرق والأساليب الحديثة التي تعمل على تصغير الأنف بواسطة تكنيكات المكياج... فإليك التفاصيل:

- بالتأكيد، لن تقوم مستحضرات التجميل بتصغير الأنف فعلياً، لكنها ستقوم باللعب بملامح الأنف والإضاءة لتظهره في النهاية صغيراً ومتناسقاً وخالياً من العيوب.

- ولتحقيق هذا الأمر، إليك خطوات خبيرة التجميل هدى قطان لتصغير الأنف:

1. قومي بتحديد جوانب أنفك بالكامل من الأطراف، وكأنك ترسمين المنطقة المحيطة بالأنف، والتي تقع ما بين الأنف والخد؛ وذلك باستخدام الكونسيلر الكريمي الفاتح بدرجة أو درجتين أكثر من لون بشرتك.

2. امزجي الكونسيلر جيداً بواسطة إسفنجة نظيفة.

3. قومي بوضع القليل من الظلال البني على طرف أصبعك كي يسهل عليك أخذ طبقة رقيقة من الظلال لاستخدامها في الخطوة التالية.

4. استخدمي فرشاة شديدة النعومة لتحديد المنطقة التي تقع بجانب عظمة الأنف، بواسطة ظلال العيون البني؛ وذلك عن طريق رسم خطين مستقيمين متوازيين مع عظمة الأنف.

5. امزجي الظلال الفاتح جيداً بواسطة الفرشاة، ثمّ استخدمي الإسفنجة لإزالة الظلال الزائد.

6. ضعي بضع نقاط من الكونسيلر الكريمي الفاتح على عظمة الأنف.

7. وأخيراً، قومي باستخدام الإسفنجة لتوزيع اللون الفاتح على منطقة عظام الأنف.

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