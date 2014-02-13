' عودة شفانشتايجر تضاعف قوة بايرن ميونيخ '

(/أ ش أ/) - تضاعفت قوة بايرن ميونيخ.. أو زادت بشكل كبير بحسب ماتياس سامر المدير الرياضي في بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعد عودة باستيان شفانتشتايجر إلى المباريات.

كان النجم الالماني الدولي قد غاب عن المباريات منذ شهر نوفمبر الماضي بعد إصابته في لقاء فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال وخضوعه لجراحة فى الكاحل.

وعاد شفانشتايجر فى اللقاء الذى انتهى بالفوز 5-صفر على هامبورج فى كأس المانيا مساء أمس وأعرب سامر عن اعتقاده بأن هذه العودة تمثل نبأ عظيم للنادي.

وقال سامر فى تصريحات أبرزها بايرن ميونيخ عبر موقعه الالكتروني: "سعيد بعودة باستيان شفانشتايجر وأيضا بمشاركة خابي مارتينيز مجددا".

وأتم "هذه اخبار جيدة لنا. وهذه هي الطريقة التى نود أن تسير عليها الامور".