أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي العهد رعى حفل إطلاق «الجنادرية 29».. وسباق الهجن الكبير

Google+ Print
ولي العهد رعى حفل إطلاق «الجنادرية 29».. وسباق الهجن الكبير ولي العهد رعى حفل إطلاق «الجنادرية 29».. وسباق الهجن الكبير

    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، انطلاقة المهرجان الوطني السنوي التاسع والعشرين للتراث والثقافة بالجنادرية، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني. وبدأت الانطلاقة عصراً بسباق الهجن الكبير، حيث سلم سموه الفائزين جوائزهم. وفي المساء شرّف سموه الحفل الخطابي والفني الكبير للمهرجان الذي تضمن أوبريت "كوكب الأرض" وذلك بالقاعة المغلقة بالجنادرية، حيث شارك سموه في العرضة . وكرّم الأستاذ الأديب سعد البواردي والأستاذ الأديب عبدالله شباط.

وكان سمو ولي العهد استقبل أخويه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي اللذين حضرا سباق الهجن. (تغطية شاملة للمهرجان الوطني الكبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا