ولي العهد رعى حفل إطلاق «الجنادرية 29».. وسباق الهجن الكبير

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، انطلاقة المهرجان الوطني السنوي التاسع والعشرين للتراث والثقافة بالجنادرية، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني. وبدأت الانطلاقة عصراً بسباق الهجن الكبير، حيث سلم سموه الفائزين جوائزهم. وفي المساء شرّف سموه الحفل الخطابي والفني الكبير للمهرجان الذي تضمن أوبريت "كوكب الأرض" وذلك بالقاعة المغلقة بالجنادرية، حيث شارك سموه في العرضة السعودية. وكرّم الأستاذ الأديب سعد البواردي والأستاذ الأديب عبدالله شباط.

وكان سمو ولي العهد استقبل أخويه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي اللذين حضرا سباق الهجن. (تغطية شاملة للمهرجان الوطني الكبير.