أطعمة تعزّز علاقتكما الزوجيّة

يؤكد الباحثون في "وزارة الزراعة الأمريكيّة" فاعليّة بعض الأطعمة في العلاقة الزوجية، كما تأثيرها في حال الثنائي المزاجيّة.

الاختصاصيّة في التغذية العلاجيّة سميّة صالح تطلع قارئات "سيدتي نت" على الأطعمة التي تفيد في تعزيز العلاقة الزوجيّة:

1 ـ لائحة "أطعمة الحبّ الأنثوية"

ـ الجزر: يساعد في زيادة خصوبة خلايا الأنثى التناسليّة.

ـ الخضر الورقيّة الطازجة: تحتوي على الفيتامين "بي 6" B6 الذي يحدّ من الشعور بالقلق.

ـ العنب: يُضفي الحيوية والنضارة على البشرة، ويُحسّن الحال النفسية.

ـ الفاكهة الغنية بالفيتامين "بي" B (الموز والشمام): تُساهم في توازن هرمونات الأنوثة.

ـ المكسّرات: تزخر بالحديد والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامين "إي" E والأحماض الأمينية التي تعمل على زيادة إنتاج هرمونات الأنوثة.

ـ الحلبة: تُعرف بفاعليتها في تحسين انسجام الأنثى العاطفي.

ـ البروتينات: يُنصح بتناول البروتين الحيوانيّ، الذي يلعب دوراً هاماً في ترميم وإصلاح ما تلف من أنسجة المرأة التناسليّة.

ـ نقيع اليانسون: يُسمّى بـ "المشروب الأنثوي" لفاعليته في تحريك مشاعرها العاطفيّة.

ـ مشروب القرفة: ينشّط الدورة الدموية ويساعد في تنظيم إفراز "الاستروجين" في الدم، ما يقي من الإصابة بهشاشة العظام.

ـ شراب الكاكاو: يحتوي على كميّة كبيرة من "الفلافينودات" المعروفة بقدرتها على تنظيف الجسم من السموم، ويحفّز شربه هرمون "السيترومين" أو "هرمون الحب والسعادة".

2 ـ لائحة "أطعمة الحبّ الذكرية"

ـ الجرجير: يُعرف هذا النبات الأخضر منذ القدم، لدى العرب، بفاعليته في كفاءة الذكر في العلاقة الزوجيّة، لاحتوائه على الفيتامين "أي" A.

ـ البصل: تشير الدراسات إلى فاعلية البصل ذي القشرة البيضاء في تحسين خصوبة الرجل.

ـ عسل النحل: تعمل تركيبته الخاصّة من الفيتامينات المقويّة، ومن ضمنها مجموعة الفيتامين "بي" B السهلة الامتصاص، على رفع معدّل خصوبة الرجل.

ـ المأكولات البحرية: تحمل، بأنواعها، أثراً إيجابياً على العلاقة العاطفية بين الزوجين، لما تحتويه من "الأوميغا 3" الفعّال في تحسين المزاج. ويعدّد الباحثون لائحة بالمأكولات البحرية الهامّة لصحة الرجل، وهي: بيض السمك (الكافيار) والمحار لغناه بالزلال (البروتين) والروبيان المحتوي على نسبة عالية من البروتين واليود.

ـ الأطعمة المحتوية على الفيتامين "سي" C: تضمّ منشّطات طبيعيّة تساعد في تحسين خصوبة الرجل، كما في علاج بعض حالات العقم البسيطة. ويتوافر هذا الفيتامين بكثرة في بعض الخضر، كالفلفل الأخضر والبندورة، وكما في بعض الفاكهة كالبرتقال والكيوي.

ـ الأطعمة المحتوية على الفيتامين "إي" E: يُعرف بـ "فيتامين الخصوبة عند الرجل"، كما يقاوم التهاب البروستات، ويعالج ضمور الخلية التناسلية الذكرية. ومن بين الأغذية الغنيّة بهذا الفيتامين الزيوت النباتية والمكسرات وفول الصويا.

ـ الأطعمة المحتوية على الفيتامين "أي" A: يقدّم هذا الفيتامين العديد من الفوائد التي تدعم صحّة الرجل، أبرزها: المساعدة في سلامة نسيج الخلايا التناسلية الذكرية والوقاية من سرطاني الخصية والبروستات وتحسين الخصوبة. ويتوافر في البيض والدجاج، وفي الجزر والفلفل الأحمر والسبانخ والبصل الأخضر والبقدونس.

4 وصفات طبيعيّة لانسجام الثنائي العاطفي:

ـ تُخلط 10 جرامات من بذور اليقطين المطحونة، مع 10 جرامات من بذور البطيخ وملعقتين من العسل الصافي. ويضاف هذا الخليط إلى كوب من الماء الفاتر، ويُشرب يومياً بعد وجبة العشاء.

ـ تخلط 100 جرام من الزعفران المطحون ناعماً، مع 500 جرام من العسل الصافي. تؤخذ ملعقة صغيرة من هذا الخليط، يومياً، عند كلّ صباح.

ـ تُضاف 5 قطرات من زيت اليانسون إلى العصائر الطازجة المختلفة التي يتمّ شربها، يومياً.

ـ تسكب قطرات من زيت اليانسون في ملعقة من العسل الصافي، ويوخذ هذا الخليط 3 مرّات يومياً.

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