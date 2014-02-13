استعدادات قصوى لمواجهة الأنفلونزا الموسمية مع بدء الدراسة بقنا

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا بأعضاء مجلس الصحة الإقليمي بالمحافظة والذي حضره سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد وكل من الأستاذ الدكتور وكيل وزارة الصحة وأمين عام نقابة أطباء قنا وأ.د مدير عام إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د مدير مستشفي الطلبة وأ.د مدير عام فرع التامين الصحي لمناقشة وعرض الاستعدادات الخاصة التي سيتم اتخاذها بكل جهة لدي عودة الطلبة للمدارس والجامعات للدراسة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية وأنفلونزا الطيور والخنازير .

وشدد المحافظ خلال الاجتماع علي أهمية التنسيق بين المستشفي الجامعي ومستشفي الطلاب التابعين لجامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة وهيئة التامين الصحي بأنه فى حالة الإبلاغ عن أى حالات اشتباه للإصابة بالمرض يتم استقبالها ومعالجتها فورا مؤكدا علي عمل الإرشادات الطبية الخاصة بأعراض المرض وطرق الوقاية منه والاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس والجامعات والمدن الجامعية مع توفير الماسكات الطبية وأدوات النظافة العامة والتهوية الجيدة داخل الفصول وتوزيع البوسترات التي تحمل الإرشادات التي يجب إتباعها لتفادي الإصابة بهذا المرض .

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة انه تم التأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة أمراض الأنفلونزا الموسمية والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتخصيص غرفة ملاحظة طبية داخل كل مدرسة للحالات المشتبه بها عند ظهور أي أعراض عليها مع ملاحظة نسبة الغياب وأسبابه وعمل فحص ظاهري للطلبة والمدرسين مع اخذ أجازة اجباريه لمن تثبت إصابته بالأنفلونزا الموسمية .