تباشر نيابة الوراق برئاسة المستشار ياسر عبداللطيف رئيس النيابة التحقيق مع 3 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم قنبلة أعلى الطريق الدائرى بالوراق وهروب اثنان آخرين ، وما زالت النيابة تحقق مع المتهمين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة
> كشت التحقيقات الاولية التى يجريها عدد من اعضاء النيابة ضم كلا من عمرو البنا مدير النيابة وخالد عبدالحميد وحسن ابو سالمة وكيلا نيابة الوراق أن المتهمين الثلاثة كانوا بصحبة 2 آخرين فروا هاربين أثناء القبض عليهم وان كان بحوزتهم القنبلة استعدادا لالقائها على كمين امنى اعلى الطريق الدائرى .
> وكشفت التحقيقات ان المتهمين الثلاثة ضبط بحوزتهم جهاز كمبيوتر وعدد من الفلاشات وقنبلة يدوية المجهزة للاستخدام و3 قنابل أخرى ، وجهاز تايمر يستخدم لتفجير القنبلة عن بعد وأسلحة آلية
نيابة الوراق تباشر التحقيق مع المتهمين وبحوزتهم قنبلة أعلى الطريق الدائري
تباشر نيابة الوراق برئاسة المستشار ياسر عبداللطيف رئيس النيابة التحقيق مع 3 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم قنبلة أعلى الطريق الدائرى بالوراق وهروب اثنان آخرين ، وما زالت النيابة تحقق مع المتهمين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة