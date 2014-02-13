نيابة الوراق تباشر التحقيق مع المتهمين وبحوزتهم قنبلة أعلى الطريق الدائري

تباشر نيابة الوراق برئاسة المستشار ياسر عبداللطيف رئيس النيابة التحقيق مع 3 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم قنبلة أعلى الطريق الدائرى بالوراق وهروب اثنان آخرين ، وما زالت النيابة تحقق مع المتهمين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

> كشت التحقيقات الاولية التى يجريها عدد من اعضاء النيابة ضم كلا من عمرو البنا مدير النيابة وخالد عبدالحميد وحسن ابو سالمة وكيلا نيابة الوراق أن المتهمين الثلاثة كانوا بصحبة 2 آخرين فروا هاربين أثناء القبض عليهم وان كان بحوزتهم القنبلة استعدادا لالقائها على كمين امنى اعلى الطريق الدائرى .

> وكشفت التحقيقات ان المتهمين الثلاثة ضبط بحوزتهم جهاز كمبيوتر وعدد من الفلاشات وقنبلة يدوية المجهزة للاستخدام و3 قنابل أخرى ، وجهاز تايمر يستخدم لتفجير القنبلة عن بعد وأسلحة آلية