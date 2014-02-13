إلغاء مران الزمالك بسبب التطعيم

ألغي مران الزمالك يوم الخميس والأخير قبل السفر إلى النيجر بسبب الإرهاق الذي طال اللاعبين وميدو المدير الفني للفريق بعد أن تلقوا التطعيمات يوم الأربعاء.

وعانى لاعبو الزمالك من ارتفاع درجات الحرارة وقيء مستمر في نفس الوقت الذي لم يحضر فيه ميدو لتدريب الفريق ليتم إلغاء تدريب الخميس.

وأصر عبد الواحد السيد قائد الزمالك على التدرب منفردا مع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

ويواجه الزمالك فريق دوان بطل النيجر يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا بعد أن فاز الفريق الأبيض ذهابا بهدفين دون رد.