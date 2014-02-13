تعليم السويس: تدريب متطور لـ 392 معلمة رياض أطفال



> نظم التوجيه العام لمرحلة رياض أطفال بمديرية التربية والتعليم بالسويس دورة تدريبة لـ392 من معلمات رياض أطفال وذلك تحت إشراف عبد الحافظ وحيد ،وكيل وزارة التربية والتعليم وسلمى الشاعر، وكيل المديرية وأمينة بيومى محمد، الموجه العام لمرحلة رياض أطفال بالمديرية وذلك بمدرسة موسى أبن نصير التجريبية ويستمر التدريب حتى يوم 19 فبراير الجارى .

قال أيمن فهمى إسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس عبر بيان اعلامي بان الهدف من هذه الدورة التدريبية رفع مستوى معلمات رياض الاطفال الجدد بالسويس وتعرفيهن بالاساليب العملية الحديثة فى طرق التدريب وذلك بمشاركة فعالة من الموجهات الاوائل بمرحلة رياض اطفال.