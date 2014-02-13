هروب “حدث” متهم بخطف واغتصاب من دار الأحداث بطوخ بالقليوبية

تكثف مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية جهودها لضبط حدث قام بالهرب من دار ملاحظة الأحداث التابعه لوزارة الشئون الاجتماعيه والكائنه بقرية نامول دائرة المركز.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين ابلاغ سمير عبدالفتاح سالم السناوى -53 سنه -أخصائي اجتماعى بالدار بقيام الحدث مصطفى محمود محمد قازون -15 سنه- من قرية كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر ، بالهرب من الدار حيث كان مودعاً بتاريخ 9 الجارى تنفيذاً لقرار نيابة أحداث شمال بنها الصادر فى القضيه رقم 19708 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2013م ” خطف وإغتصاب ” .. بإيداعه الدار وعرضه بجلسة 8 مارس 2014 ، وأضاف بعدم وجود أحداث آخرين مودعين بالدار سوى ذلك الحدث الهارب .

أقر المبلغ بمغادرته الدار مساء أمس نظراً لغياب زميله الذى كان مقرر حضوره وإستلام العمل منه وأنه سهى عليه إخطار مركز الشرطه بورود متهمين الى الدار وذلك بعد مواجهته لإهماله فى آداءه لعمله مما مكن المتهم المذكور من الهرب وكذا عدم إخطار مركز شرطة طوخ بوجود إيراد جديد طرفه لتعزيز الخدمات الامنيه المعينه لملاحظة الدار .

بمواجهة أفراد الحراسه المعينين من قبل المركز لحراسة الدار قررا بتواجدهما بمحل حراستهما ونفيا علمهما المسبق بوجود متهمين مودعين بالدار لعدم إخطار المسئولين بالدار لهما بذلك .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه وضبط المتهم الهارب ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7823 جنح مركز طوخ لسنة 2014 ، وجارى عرض المبلغ وأفراد الحراسه على النيابة .