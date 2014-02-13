مشعل بن بدر: مهرجان التراث والثقافة مناسبة تاريخية وتأصيل لموروثنا الوطني

عدّ صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، الذي ينظمه الحرس الوطني في دورته ال 29 حدثاً سنوياً، ومناسبة تاريخية في مجال الثقافة والتراث الوطني. وأكد سموه في تصريح له بهذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بتراثنا وثقافتنا والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، مشيراً إلى أن " الجنادرية" مناسبة وطنية تمزج في نشاطها نسمات الماضي العريق بنتائج الحاضر المشرق، مؤكداً أن من أسمى أهداف المهرجان التأكيد على هويتنا العربية الإسلامية، وتأصيل موروثنا الوطني، والإبقاء عليه شاهداً للأجيال القادمة. وقال: إن وزارة الحرس الوطني كما هي قوة عسكرية رادعة للدفاع عن هذا الوطن وعقيدته ومكتسباته، في ذات الوقت مؤسسة ثقافية حضارية تخدم المجتمع في جوانب عدة وان كل ما نراه في هذا المهرجان من إبداع ما هو إلا بفضل من الله عز وجل، ثم بدعم قائد المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الذي أولى هذا المهرجان اهتماماً كبيراً حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم، كما أن لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني عظيم الأثر من خلال توجيهاته السديدة للقائمين على هذا المهرجان وبمتابعته المستمرة حتى ظهر لنا هذا المهرجان الوطني للتراث والثقافة في أزهى حلله. وسأل سموه في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وبلادنا وأهلها من كل شر ومكروه.