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معرض لأمن وسلامة النقل المدرسي.. بضرماء

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    بحضور مسؤولات التربية أقام مكتب التربية والتعليم بضرماء صباح أمس الأربعاء ممثلاً بإدارة خدمات الطالبات وبمعية مديرة المكتب دلال صقر الثنيان معرضا عن برنامج السلامة في النقل المدرسي بهدف إبراز الأهمية التربوية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والبيئية للنقل المدرسي، ودور الجميع في الارتقاء بمستواه للاستفادة منه على النحو الأمثل، ونقل الطالبات بصورة آمنة مع المحافظة عليهن منذ خروجهن وحتى عودتهن لمنازلهن والإسهام في التقليل من الحوادث المرورية - بمشيئة الله - وذلك من خلال تزويد الطالبات بالآداب التوعوية اللازمة "ركوب الحافلة وداخل الحافلة وعند النزول منها واستخدام بطاقات الصعود والمحافظة على الممتلكات العامة ومحتويات الحافلة الخاصة" إضافة إلى بث الوعي الكافي لدى الجميع في كيفية التعامل مع حالات الإسعافات الأولية عند الطوارئ وعند الحاجة للإخلاء كما يتم الاستفادة من الإذاعة المدرسية في إلقاء التوجيهات والإرشادات التوعوية.

ويهدف أيضا إلى غرس مفاهيم الانتماء والانضباط، وتعويد الطالبات على أهمية النظام داخل المدرسة وخارجها، وتنمية الثقة بالنفس والعمل بروح الجماعة، إضافة إلى توضيح دور المسؤولات عن النقل داخل المدرسة، مع بيان التوجيهات الخاصة بوليّ الأمر وقائد الحافلة.

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