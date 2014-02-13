الجامعة الإسلامية توقع عقداً لتمويل المنح الدراسية مع مؤسسة بلحمر

وقّع مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند عقد تمويل منح دراسية مع مؤسسة سالم بن أحمد بلحمر يمثلها رئيس مجلس الأمناء أحمد بن سالم بلحمر.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الدكتور سليمان بن عبدالله الرومي عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية أن العقد يشمل تغطية تكاليف دراسة عدد من طلاب المنح لمدة أربع سنوات، مشيراً إلى أن الجامعة الإسلامية تقدم منحاً لما يقارب 85% من طلابها من خارج المملكة من كافة دول العالم، في الجامعة التي أُسست من أجل تعليم أبناء المسلمين حول العالم.

وبيّن أن التوسع في الجامعة أتاح فتح قنوات أخرى يُسهم من خلالها الراغبون في خدمة المجتمع طلباً للأجر في تكاليف دراسة بعض الطلاب ومن هنا يأتي توقيع هذا العقد، مقدّماً شكره لمؤسسة سالم بلحمر على مبادرتها في دعم طلاب العلم الشرعي بالجامعة.