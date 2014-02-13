جمعية إنسان و«تعليم الأفلاج» توقعان اتفاق شراكة تربوية

نظم فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) في محافظة الافلاج، حفل ميثاق الشراكة التربوية بين إدارة التربية والتعليم وجمعية "إنسان" بالافلاج، بحضور محافظ الافلاج زيد محمد الحسين ومدير التربية والتعليم محمد بن مبارك الزايد ومدير عام الجمعية بمنطقة الرياض صالح بن عبدالله اليوسف وأعضاء اللجنة الاستشارية ولجنة رعاية. وجاءت الحفلة، بمناسبة تدشين وتوقيع اتفاق الشراكة التربوية لرعاية أبناء "إنسان" في مدارس المحافظة من بنين وبنات من جميع الجوانب التعليمية والسلوكية والمهنية، وسباق حلقة نقاش وحوار مفتوح بين المرشدين في المدارس ومدير التربية والتعليم ومدير عام الجمعية. وقدم مدير عام الجمعية بمنطقة الرياض صالح اليوسف شكره لمدير إدارة التربية والتعليم وأعضاء اللجنة الاستشارية والمرشدين في المدارس ورجل الأعمال الشيخ محمد بن راشد آل زنان والمحافظ على تشريفه لهذه الحفلة.

وأبدى مدير إدارة التربية والتعليم تعاونه في كل ما يخدم أبناء إنسان في المحافظة، ثم عرض عن أنشطة فرع الجمعية. تلا ذلك قراءة ميثاق الشراكة التربوية والتوقيع من قبل طرفيها.