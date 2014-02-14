فندق ونادي بجوار مبنى محافظة بني سويف الجديد

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أنه جاري دراسة إنشاء فندق ونادي للقوات المسلحة علي مساحة ( حديقة التحرير) بجوار أرض ديوان عام المحافظة لافتا أن الفندق سوف يكون إضافة جديدة بجوار مبنى المحافظة .

وأشار المحافظ أن العمل يجري لإعادة بناء ديوان عام المحافظة القديم بنفس موقعه باعتماد 95 مليون جنيه وجاري رفع مخلفات الهدم تمهيدا لإعادة البناء بعد الاستقرار النهائي على التصميمات المقترحة .

وأضاف المحافظ أن للقوات المسلحة آياد بيضاء على محافظة بني سويف فبجانب دورها في حماية الحدود وردع أي عدوان خارجي فان لها دور في معركة البناء والتنمية من خلالها تنفيذها للعديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية حيث اسند لها تطوير المستشفى العام بمدينة بني سويف وإعادة ترميم مدرسة الراهبات الأثرية وتجهيز مبنى المحافظة الحالي شرق النيل , فضلا عن العديد من المشروعات في مجال الطرق والكباري ومحطات المياه والمدارس والوحدات الصحية.



شبكةعيونالإخبارية

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