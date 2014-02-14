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بالصور حملة المليون بطانية تجوب قري بني سويف

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بني سويف : سيد عبد الغني
أكد إبراهيم الجزار المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للزكاة استمرار رسالة المؤسسة المصرية للزكاة من خلال إعانات تعليمية  وصحية واجتماعية واقتصادية للفقراء على مستوى الجمهورية من خلال قوافل الخير والمساهمات فى تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة وإجراء العمليات الجراحية للفقراء وتنظيم القوافل الطبية وتعريش المنازل وتحسين العملية التعليمية بالمدارس بأموال الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية ومنها حملة المليون بطانية التي تستهدف فقراء بمحافظات الجمهورية.
وأشار محمد سعد نائب رئيس جمعية مصريين والمسئول عن الحملة في محافظة بني سويف، أن الخطة تستهدف رفع المعاناة عن الفقراء والأرامل والأيتام والمحتاجين و أسر المرضي من خلال " توزيع شنطة المدرسة للتلاميذ الفقراء بالمدارس الابتدائية والإعدادية " تحتوي علي أقلام وكشاكيل وكراسات وألوان – بالإضافة إلى بطانية خلال المرحلة الثانية من الحملة – سبقها توزيع شنط وجبات غذائية جافة بالقرى الأكثر فقرا.

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