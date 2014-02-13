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“الاجتماعي الحر” يطالب بزيادة ميزانية الداخلية لتحديث أدواتهم

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“الاجتماعي الحر” يطالب بزيادة ميزانية الداخلية لتحديث أدواتهم “الاجتماعي الحر” يطالب بزيادة ميزانية الداخلية لتحديث أدواتهم

وزارة الداخلية _ ارشيفية

طالب الحزب الاجتماعي الحر رئيس الجمهورية بزيادة اعتمادات وزارة الداخلية لتحديث المعدات الخاصة بها، بالإضافة إلى إرسال البعثات الخارجية بالدول المتخصصة بالبحث عن الإرهابيين لزيادة كفاءة رجال الشرطة المصرية .

ومن جانبها قالت الدكتورة عصمت المرغني رئيس الحزب إن :وزارة الداخلية مؤسسة وليست فرد فيتعين على الدولة ان توليها الرعاية الكاملة والعناية اللازمة على غرار وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الاكثار من الفرق التدريبية وارسال البعثات الخارجية بالدول المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم دوراتالبحث الجنائى وزيادة ثقافة التحريات والامور الاستطلاعية ومكافحة الارهاب وطرق التصدى للمجرمين على غرار الشرطة الفيدرالية الامريكية والتي تعمل تعلى إعادة هيكلت نفسها كل 6 أشهر ، مشيرة إلى اننا بمصر كنا نفعل هذا سابقا فى التسعينات، معربة إلى أن الهدف هو أن يتفقد لكى يتفقد ضباط الشرطة بمصرعلى احدث الطرق العلمية لمكافحة الإرهاب والمجرمين.

وطالبت المرغني بالاستعانة بضباط الشرطة الذين تم استبعدهم أبان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مؤكدة أن فى الحاجة إلى خبرتهم قائلا :”كفانا شهداء وكفانا دماء وكفان سردقات عزاء وعلينا النظر إلى مكافحة الارهاب بنظرة أكثرموضوعية وأكثر علما والشجاعة والوطنية لوحدها ليست بحسنة دون العلم .

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