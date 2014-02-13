أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على 2 من قيادات الإخوان بالبحيرة‎

Google+ Print
القبض على 2 من قيادات الإخوان بالبحيرة‎ القبض على 2 من قيادات الإخوان بالبحيرة‎

أرشيفية

تمكنت قوات الشرطة بالبحيرة من القاء القبض على 2 من قيادات جماعة الإخوان بالبحيرة تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما واحضارهما بتهمة حرق مركز حوش عيسى و سرقة محتوياته.

كانت حملة أمنية مكبرة أشرف عليها اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة و اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى وقادها العميد محمد خريصة رئيس المباحث قد قامت بمداهمة عدة أماكن بالمحافظة تنفيذ لقرارات النيابة العامة بضبط و إحضار المتهمين بالتحريض على العنف.

تمكنت الحملة التى قادها العقيد خالد فتح الباب وكيل ادارة البحث الجنائى من ضبط كلا من محمد ر .ع -49 سنه- مدير بالتربية و التعليم مقيم بمركز ابو المطامير و علاء م. ع -38 سنه- مقيم مركز حوش عيسى .

تم التحفظ على المتهمين ، و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا