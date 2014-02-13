القبض على 2 من قيادات الإخوان بالبحيرة‎

تمكنت قوات الشرطة بالبحيرة من القاء القبض على 2 من قيادات جماعة الإخوان بالبحيرة تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما واحضارهما بتهمة حرق مركز حوش عيسى و سرقة محتوياته.

كانت حملة أمنية مكبرة أشرف عليها اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة و اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى وقادها العميد محمد خريصة رئيس المباحث قد قامت بمداهمة عدة أماكن بالمحافظة تنفيذ لقرارات النيابة العامة بضبط و إحضار المتهمين بالتحريض على العنف.

تمكنت الحملة التى قادها العقيد خالد فتح الباب وكيل ادارة البحث الجنائى من ضبط كلا من محمد ر .ع -49 سنه- مدير بالتربية و التعليم مقيم بمركز ابو المطامير و علاء م. ع -38 سنه- مقيم مركز حوش عيسى .

تم التحفظ على المتهمين ، و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.