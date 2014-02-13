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الصحة : 276 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال يناير الماضي

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الصحة : 276 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال يناير الماضي الصحة : 276 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال يناير الماضي

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي بلغت 276مليوناً و757ألف جنيه .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم إصدارها خلال الشهر الماضي بلغت 152ألف و500 قرار علاج – موزعة بنسبة 81.36% لمستشفيات وزارة الصحة ، 15.69% للمستشفيات الجامعية، 1.82% لمستشفيات الوزارات والشركات، 1.01% للمستشفيات والمراكـز الخاصة والجمعيات الأهلية و0.12% لمستشفيات التأمين الصحي .

أضافت الوزارة أن هذه القرارات صدر منها 17.37% لأمراض الكبد والإنترفيرون، 5.05% لأمراض الكلى والفشل الكلوي ، 12.80% للأورام ، 8.86% أمراض وجراحات القلب، 26.84% عـلاجل دوائــي للضغــــط والسكـر و 29.08% للطوارئ وأمراض أخرى .

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