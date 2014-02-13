الصحة : 276 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال يناير الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي بلغت 276مليوناً و757ألف جنيه .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم إصدارها خلال الشهر الماضي بلغت 152ألف و500 قرار علاج – موزعة بنسبة 81.36% لمستشفيات وزارة الصحة ، 15.69% للمستشفيات الجامعية، 1.82% لمستشفيات الوزارات والشركات، 1.01% للمستشفيات والمراكـز الخاصة والجمعيات الأهلية و0.12% لمستشفيات التأمين الصحي .

أضافت الوزارة أن هذه القرارات صدر منها 17.37% لأمراض الكبد والإنترفيرون، 5.05% لأمراض الكلى والفشل الكلوي ، 12.80% للأورام ، 8.86% أمراض وجراحات القلب، 26.84% عـلاجل دوائــي للضغــــط والسكـر و 29.08% للطوارئ وأمراض أخرى .