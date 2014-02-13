عمال نترات السويس يضربون عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم‎

قال محمد الجمال رئيس اللجنة النقابية بشركة نترات السويس أن العمال قرروا الإضراب ، اليوم ، بعد أن كان مقرر له منتصف الشهر الجاري بعد محاولات إدارة الشركة السعودية بإخراج المنتج بالكامل وتصديره للسعودية قبل الإضراب .

أضاف رئيس اللجنة النقابية فى بيان اعلامي أنهم حرروا محضر بقسم شرطة عتاقة ، صباح اليوم ، يثبتون من خلاله الواقعة وتصرف الادارة ، موضحا ان الإضراب جاء بسبب اخلال الشركة بتطبيق اتفاقية العمل الجماعية التى تم التصديق عليها فى 12 يوليو 2012 والتعسف ضد العمال على حد وصفه وانتقاص من حقوقهم المشروعة .