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عمال نترات السويس يضربون عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم‎

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عمال نترات السويس يضربون عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم‎ عمال نترات السويس يضربون عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم‎

شركة نترات السويس

قال محمد الجمال رئيس اللجنة النقابية بشركة نترات السويس أن العمال قرروا الإضراب ، اليوم ، بعد أن كان مقرر له منتصف الشهر الجاري بعد محاولات إدارة الشركة بإخراج المنتج بالكامل وتصديره للسعودية قبل الإضراب .

أضاف رئيس اللجنة النقابية فى بيان اعلامي أنهم حرروا محضر بقسم شرطة عتاقة ، صباح اليوم ، يثبتون من خلاله الواقعة وتصرف الادارة ، موضحا ان الإضراب جاء بسبب اخلال الشركة بتطبيق اتفاقية العمل الجماعية التى تم التصديق عليها فى 12 يوليو 2012 والتعسف ضد العمال على حد وصفه وانتقاص من حقوقهم المشروعة .

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