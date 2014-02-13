فهمي: المحادثات المصرية الروسية تسمح بالتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية

قال وزيرالخارجية نبيل فهمي اليوم الخميس إن المحادثات المصرية- الروسية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع تسمح بتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

ونقلت وكالة أنباء (إيتار تاس) الروسية عن فهمي- في كلمة ألقاها لدى بدء اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الروسية موسكو- قوله “أود أن أشكركم على فرصة زيارة موسكو لمواصلة المحادثات والمشاورات بين وزيري خارجية ودفاع البلدين”.

وتابع: “يعد كرم الضيافة الروسية سببا كافيا في حد ذاته لهذه الزيارة، لكني أود أيضا الإشارة إلى أن المحادثات على هذا النحو من خلال اشتراك وزيري خارجية ودفاع البلدين تعكس مواقف الأطراف المتفاوضة بشكل كامل بشأن القضايا الإقليمية والدولية”.

وأشار فهمي إلى أن مصر وروسيا أمامهما الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها في المحادثات اليوم، ومن بينها المشاكل الدولية وبالأساس الموقف في الشرق الأوسط، وكذلك جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية، ومن بينها العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وفي المجالات الإنسانية وتنمية التعاون العسكري التقني.

وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا “يتابع المجتمع الدولى باهتمام زيارتنا”..موضحا أن الاجتماعات الجارية في موسكو تعكس دعم مصر للموقف الروسي بالنسبة لحفظ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتفادي محاولات زعزعة استقرار الوضع..وفي نهاية كلمته قال فهمي “نحن مهتمون بمواصلة المحادثات على مستوى الخبراء”.

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