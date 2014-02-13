كامورانيزي يعتزل في الصيف.. ويتجه للتدريب

بوينوس آيرس، (إفي): أعلن لاعب خط الوسط الإيطالي من أصل أرجنتيني ماورو كامورانيزي، عن نيته اعتزال اللعب بنهاية الموسم الحالي، معربا عن أمله في أن يبدأ مسيرة جديدة كمدرب.

وفي تصريحات لقناة (فوكس) الرياضية الخميس، قال لاعب نادي راسينج الأرجنتيني الذي يعاني من إصابة في ركبته "سأعتزل لعب كرة القدم في يونيو المقبل... كنت محبطا للغاية لعدم قدرتي على التدريب.. أحب المنافسة وليس الاستلقاء على المحفة".

ولم يتمكن ماورو كامورانيزي المتوج مع المنتخب الإيطالي بطلا لكأس العالم 2006 في ألمانيا، من استكمال مرحلة الإعداد للموسم الجديد مع فريقه الأرجنتيني، بعد عام لم يتمكن خلاله من اللعب بانتظام جراء إصابته في الركبة اليسرى.

وقال اللاعب (37 عاما) "لدي رغبة كبيرة لبدء العمل في مجال التدريب، لا يزال لدي بضعة أشهر لحمل شرف لقب لاعب، بعدها سوف أتمتع بحماس كبير من أجل التأهل لكي أصبح مدربا".

وكان كامورانيزي الذي يتمتع بخبرة بلغت 20 عاما في مجال كرة القدم قد لعب للعديد من الأندية أبرزها سانتوس لاجونا وكروز أزول في المكسيك، وهيلاس فيرونا ويوفنتوس في إيطاليا وشتوتجارت الألماني وبانفيلد ولانوس في الأرجنتين.