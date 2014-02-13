اليوم..وزير تجارة قطر يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع المجلس الاقتصادى

يصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، وزير التجارة القطرى على متن طائرة خاصة للمشاركة فى الاجتماع الـ93 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب المقرر عقده فى القاهرة اليوم الخميس بوفد يترأسه وزير المالية الكويتى أنس الصالح الذى وصل القاهرة مساء أمس.

ويشارك فى الاجتماع مديرو مؤسسات العمل العربى الاقتصادى المشترك، سيبحث العديد من الموضوعات الاقتصادية العربية، وفى مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (92) للمجلس ونشاط القطاع الاقتصادى بالأمانة العامة والملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس الجامعة على مستوى القمة بدورتها (25)، والتى ستعقد فى الكويت بمارس المقبل.

ويناقش المجلس فى اجتماعه تطورات العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة مدى التزام الدول العربية الأعضاء بتنفيذ متطلبات المنطقة، ومنها تصفية القيود والعوائق غير الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية ودراسة رسوم الخدمات.