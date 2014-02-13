"القومى لحقوق الإنسان" يتفقد سجن طنطا العمومى و"طرة"

قامت لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، تتكون من محمد عبدالقدوس عضو المجلس، وعدد من باحثى الأمانة العامة، بزيارة سجن طنطا العمومى، وذلك فى إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، وخطته فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل هذه الأماكن.

وتفقدت اللجنة عنابر السجناء، والمستشفى، وأماكن التريض، وورش التدريب المهنى والمكتبة، وفصول محو الأمية، والمطبخ والمخبز، وأجرت اللجنة مقابلات مع عدد من السجناء، تنفيذاً لأحكام، والمحبوسين احتياطياً، تلاحظ للجنة أن هناك بعض الشكاوى للسجناء والمحبوسين احتياطياً وجارى بحثها مع الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لها، وأنه لوحظ أيضاً أن مبانى السجن عتيقة وتصميمها منذ القرن الماضى مما جعل دورات المياة خارج العنابر مما يشكل أعباءً على المسجونين.

وأعلن المجلس فى بيان له اليوم، أن إدارة السجن استجابت لبعض الملاحظات التى أبدتها اللجنة أثناء الزيارة، وتتمثل فى حل بعض مشكلات لبعض ذوى الاحتياجات الخاصة بتوفير وسائل الأتاحة لهم، فضلا عن إنهاء إجراءات الإفراج عن ستة وعشرين محبوس احتياطيا صدر بشأنهم قرارات النيابة العامة بالإفراج عنهم.

ويواصل المجلس اليوم خطته فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بزيارة سجن طرة بلجنة من أعضاء المجلس تتشكل من جورج إسحق، وكمال عباس وعدد من باحثى الأمانة العامة بالمجلس.