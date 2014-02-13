رحيل اسطورة الكوميديا الأمريكية سيد سيزار

توفي نجم أمريكا الكوميدي وصاحب أهم البرامج التلفزيونية Sid Caesar عن عمر يناهز 91 عاماً.

وقد أكد وفاة الأسطورة صديقه المقرب Carl Reiner الذي قال أنه كان في منزله في لوس أنجليس حيث كان يعاني من المرض منذ عام على الأقل.

ومن أهم ما قدم Caesar كان عرض " Your Show of Shows " المباشر الذي كانت مدته 90 دقيقة على الـ NBC، حيث كان من اشهر العروض التلفزيونية وأنجحها وكان يبث مساء كل سبت من عام 1950 وحتى 1957.

Sid Caesar، الحائز على جائزة إيمي، كان له العديد من المسلسلات التلفزيونية الأخرى مثل ساعة القيصر "Caesar's Hour" التي تم إذاعتها في الخمسينات والمدرب كالون "Coach Calhoun" في "Grease" إضافة الى فيلم"Grease 2".

وتخللت مسيرة سيزر الحافلة في التلفزيون والسنيما والمسرح والتي استمرت 6 عقود فترة عانى فيها من ادمان المخدرات.