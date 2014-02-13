الجمعة.. وزير الشباب يفتتح الأولمبياد الخاص الدولى بـ"الدفاع الجوى"

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، الجمعة، الكأس الإقليمى لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص الدولى "دول شمال أفريقيا"، وتستمر حتى 20 فبراير الجارى، بالقرية الرياضية الأولمبية للدفاع الجوى، بالتجمع الخامس.

ويشارك فى فعاليات حفل الافتتاح، باستاد الدفاع الجوى، لفيف من الوزراء ورجال الفن والرياضة، بالإضافة إلى وفود دول عربية، من ليبيا والجزائر والمغرب ولبنان والسعودية والبحرين وعمان وتونس، وسيكون منتحب مصر الطرف الأول للمباراة الافتتاحية.

ويقدم فعاليات الحفل الفنان الكبير حسين فهمى، سفير الأولمبياد الخاص الدولى، ويحيّه الفنانون إيمان البحر درويش، وهشام عباس، وأحمد جمال، وفقرات فنية متنوعة.

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