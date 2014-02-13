وزير الزراعة يرأس اجتماع تنمية بحيرة المنزلة أهم الأخبار المتوقعة

واشنطن: يبدأ وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية والصين وأندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين، حول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

فيينا: يشارك وفد من البرلمان الجزائرى فى اجتماعات الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا المقرر انعقادها بالعاصمة النمساوية فيينا.

القاهرة: تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة العادية الثالثة والتسعين، للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى برئاسة موريتانيا.

فيينا: تبدأ فى فيينا أعمال المؤتمر الدولى للتنمية العمرانية بمشاركة واسعة من خبراء البناء والطاقة وشركات المقاولات المعروفة، وتستمر أعماله يومين لمناقشة أحدث التقنيات العالمية فى تخطيط المدن والمشروعات العمرانية.

القاهرة: ينظم منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة حلقة نقاشية بعنوان "أوباما والشرق الأوسط" لمناقشة سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وكيفية صناعة القرار داخل دوائر اتخاذ القرار فى واشنطن.

القاهرة: يرأس الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الاجتماع الأول للجنة تنمية بحيرة المنزلة، بتشكيلها الجديد، وذلك بحضور محافظى، بورسعيد ودمياط، والدقهلية.