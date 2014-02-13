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وزير الداخلية يوفد بعثة لاستخراج بطاقات رقم قومى للمصريين بأمريكا

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وزير الداخلية يوفد بعثة لاستخراج بطاقات رقم قومى للمصريين بأمريكا وزير الداخلية يوفد بعثة لاستخراج بطاقات رقم قومى للمصريين بأمريكا

وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على قيام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد بعثات قانونية وفنية وأجهزة ومعدات تصوير للدول التى يتوافر بها أعداد من المصريين الراغبين فى الحصول على بطاقات الرقم القومى.

وتقرر سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى (الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (11) يوما تبدأ من يوم الجمعة الموافق 7/3/2014 حتى الثلاثاء الموافق 11/3/2014 بولاية شيكاغو, ومن الأربعاء الموافق 12/3/2014 حتى الاثنين الموافق 17/3/2014 بولايتى لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو)، وذلك لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بتلك الولايات.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وتفعيل مبدأ المواطنة واستخراج بطاقات الرقم القومى لهم، بأماكن تواجدهم دون تحملهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد، لاستخراجها، ولتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التى تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها فى سهولة ويسر.

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مصر 365