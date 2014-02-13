إضراب عمال شركة السويس العالمية للنترات للمطالبة بالزيادة السنوية

دخل العشرات من عمال شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)، صباح اليوم الخميس، فى إضراب شامل عن العمل احتجاجا على رفض إدارة الشركة منح العاملين الزيادات السنوية، والعلاوة الدورية، وقيام الإدارة بالإخلال باتفاقية العمل الجماعية الموقعة داخل وزارة القوى العاملة بين العمال والإدارة.

قال محمد الجمال، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن إدارة الشركة رفضت الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بينها وبين العمال، كما أنها أصرت على عدم تفعيل لائحة الشركة، كما تنص الاتفاقيات الموقعة مع العمل، بجانب رفض الإدارة منح العاملين حقوقهم المالية.

وأكد "الجمال" أن العمال بالشركة عقدوا جمعية عمومية فى الأول، من فبراير الجارى، وقرروا خلالها الإضراب عن العمل وأخطروا إدارة الشركة، مؤكدا أن إدارة الشركة ترفض حل الأزمة.