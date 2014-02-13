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وزير الخارجية: روسيا مهتمة بإعادة الاستقرار إلى مصر وإيجاد التوازن في المنطقة

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وزير الخارجية: روسيا مهتمة بإعادة الاستقرار إلى مصر وإيجاد التوازن في المنطقة وزير الخارجية: روسيا مهتمة بإعادة الاستقرار إلى مصر وإيجاد التوازن في المنطقة

قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن روسيا مهتمة بإعادة الاستقرار إلى وإيجاد التوازن المطلوب في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته الحالية إلى موسكو برفقة المشير عبد الفتاح ، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي لها أبعاد سياسية واستراتيجية.
> وقال فهمي  إن مستوى الاتصالات المكثفة بين الجانبين المصري والروسي خلال الفترة الماضية ومنذ زيارة وزيري خارجية ودفاع روسيا إلى القاهرة في الخريف الماضي يعكس اهتمام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي.
> ولفت إلى أن أهم الملفات التي ستُبحث أثناء الزيارة، القضايا الدولية التي لها ارتباط بالشرق الاوسط والقضايا ذات البعد العالمي ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ملفات التعاون الثنائي..وعلى مستوى التعاون الثنائي سيتم بحث تنمية العلاقات الاقتصادية وعقد اللجنة المشتركة الوزارية في شهر مارس المقبل.
> وأوضح وزير الخارجية إلى أن المباحثات مع الجانب الروسي ستتطرق أيضا إلى الرصيد الروسي للتصنيع في مصر وتطوير السياحة وتوسيع الاستثمارات الروسية وفتح الاسواق الروسية أمام السلع المصرية، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي ، فضلا عن التعاون العسكري بمختلف جوانبه.

 

أ.ش.أ

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