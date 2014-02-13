اليوم.. وزارة السياحة تحتفل بعيد الحب فوق هضبة الأهرامات

تنظم وزارة السياحة، اليوم الخميس، احتفالية فوق هضبة الأهرامات وأبو الهول، بمناسبة عيد الحب، بهدف توجيه رسالة للعالم بحب مصر، ومؤازرة ودعم السياحة المصرية، بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدنى المهتمة بالشأن السياحى، فى إطار اهتمام الوزارة ببث رسائل طمأنة عن أمن المقصد السياحي المصرى، وفى ضوء المساعى لإلقاء الضوء على المعالم السياحية، خاصة منتج السياحة الثقافية الذى عانى الانحسار فى أعقاب الثورتين.

يذكر أن المصريين احتفلوا بعيد الحب منذ عهد الفراعنة فى مدينة منف، ويبدأ فى اليوم الأول من الشهر الرابع فى السنة، واحتفل به الملك سنفرو ورمسيس الثانى وملوك آخرون.