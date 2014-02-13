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بالفيديو.. مواطنون أمريكيون يتهمون جون ماكين بالخيانة لدعمه الإخوان

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بالفيديو.. مواطنون أمريكيون يتهمون جون ماكين بالخيانة لدعمه الإخوان بالفيديو.. مواطنون أمريكيون يتهمون جون ماكين بالخيانة لدعمه الإخوان

عرض الإعلامى محمد موسى، فى برنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "أونست"، يظهر مواطنين أمريكيين يتهمون جون ماكين، عضو الكونجرس الأمريكى، بالخيانة، بسبب مساندته لجماعة الإخوان الإرهابية فى .

وقال أحد المواطنين، خلال الفيديو الذى يظهر فيه ماكين صامتاً أمام اتهامات بالخيانة العظمى، "إن الرئيس الأمريكى أوباما يدعم الإرهاب، والولايات المتحدة تدعم وتمول منظمات إرهابية، بما فيها جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة منذ سنوات".

وعلق مواطن آخر على قرار دعم أمريكا لجماعة الإخوان قائلاً: "على الرغم من دعمكم للإخوان فى مصر، فإن المسيحيين خسروا أرواحهم".

وأضاف المواطن: "لو كنت فى موقع مسئول وذى سلطة لقمت بمحاكمتكم جميعاً، وقدمتكم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى للبلاد وللشعب الأمريكى".

وأكد المواطن الأمريكى، أن الشعب الأمريكى سئم من المسئولين وسئم من خوضهم الحرب على سوريا، مشيراً إلى أن ما يقارب الـ99% من الشعب الأمريكى ضد الحرب على سوريا أو أى مكان آخر".

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مصر 365

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