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رئيس فريق ربط نهرى النيل والكونغو: إثيوبيا تريد حصار مصر مائيًا

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رئيس فريق ربط نهرى النيل والكونغو: إثيوبيا تريد حصار مصر مائيًا رئيس فريق ربط نهرى النيل والكونغو: إثيوبيا تريد حصار مصر مائيًا

قال المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس فريق مشروع ربط نهرى النيل والكونغو، إن هناك تفاهمات مع جنوب السودان حول مشروع نهر الكونغو.

وأشار خلال لقائه فى برنامج " كل يوم" على قناة المحور 2 مع الإعلامى نصر القفاص، أن المجموعة التى تعمل فى المشروع، وضعت تصميمات للطرق على جسر النهر .

وأوضح أنه سيقوم بعمل فيلم تسجيلى عن الآثار المدمرة، لسد الألفية الإثيوبى بالتنسيق مع قناة المحور، مشيرا إلى أن سفير فى القاهرة وعده بعرض المخاطر الخاصة بالمشروع على المسئولين فى المملكة وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة الأزمة .

بينما قالت ردوينا ياسين، الباحثة فى الشئون السياسية الإفريقية، أن إثيوبيا تريد حصار مصر مائيا، كما فعلت تركيا مع العراق وسوريا بعد بنائها سدًا على نهر الفرات، مشيرة إلى أن هناك أيديولوجية صهيونية أمريكية تنفذ من خلال إثيوبيا.

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مصر 365

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