تظاهر أمناء شرطة قسم عين شمس احتجاجًا على مقتل زميلهم وإصابة آخر

قام عدد من أفراد وأمناء الشرطة بالتظاهر بقسم عين شمس احتجاجًا، على مقتل زميلهم وإصابة آخر، مرددين هتافات تطالب بالقصاص، وعليه تدخل عدد من قيادات الداخلية لمحاولة احتواء الموقف، وانتهت المظاهرة بعد وعدهم بالقبض على المتهمين.

وكانت النيابة العامة، قد انتقلت إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر، لمناظرة جثة أمين الشرطة الذى استشهد على يد عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء تأديته لخدمته أمام الكنيسة الإنجيلية بعين شمس.

وكان عدد من أعضاء الإخوان الإرهابية، خلال مسيرة للجماعة، أطلقوا عدة أعيرة نارية على أمين شرطة، توفى فى الحال، بينما أصيب رقيب شرطة آخر.

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