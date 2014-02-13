ضبط 3 من عناصر الإخوان بالغربية و بحوزتهم شعارات رابعة و 38 ألف جنيه

ألقى ضباط المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني مدعومين بمجموعات قتالية من الأمن المركزي القبض على 3من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بطنطا وبحوزتهم شعارات رابعة وطبنجة صوت ومبلغ 37ألف جنيه لانضمامهم لجماعة إرهابية والمشاركة في أعمال العنف.

> تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء علاء السباعي مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط المباحث الجنائية والأمن الوطني من ضبط كل من محمد مختار عبد المحسن المهدي 32سنة طالب بمعهد الحاسبات،ومحمد مصطفى إسماعيل 38سنة تاجر ملابس مقيمان شارع توت عنخ امون بطنطا،وأحمد عنتر المنشاوي 37سنة موظف بالضرائب مقيم شارع بطرس ثان طنطا وبحوزتهم شعارات رابعة وطبنجة صوت ومبلغ 37ألف جنيه صادر بشأنهم ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في أعمال العنف والتحريض ضد الجيش والشرطة.

تم التحفظ على المضبوطات وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.