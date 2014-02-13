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إزالة تعديات على 50 فدان بدائرة مركز الفرافرة بالوادي الجديد

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إزالة تعديات على 50 فدان بدائرة مركز الفرافرة بالوادي الجديد إزالة تعديات على 50 فدان بدائرة مركز الفرافرة بالوادي الجديد

نجحت مديرية أمن الوادي الجديد في تنفيذ عدة قرارات إزالة لحالات تعديات على أملاك الدولة بمركز الفرافرة.
> صرح بذلك النقيب أحمد سامي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الوادي الجديد.. وقال إن قيام حملة مشتركة بين مركز شرطة الفرافرة ورئاسة مركز الفرافرة لتنفيذ قرارات إزالة من إدارة حماية أملاك الدولة تضمنت إزالة تعديات على 50 فدانًا بدائرة مركز الفرافرة وتمت إزالة كافة أشكال التعديات وتحرير محاضر بالتنفيذ.

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