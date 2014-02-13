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برشلونة يتعادل مع سوسيداد ويواجه ريـال مدريد في نهائي كأس الملك

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برشلونة يتعادل مع سوسيداد ويواجه ريـال مدريد في نهائي كأس الملك برشلونة يتعادل مع سوسيداد ويواجه ريـال مدريد في نهائي كأس الملك

حقق فريق برشلونة الإسباني، الخميس، تعادلًا بأقل مجهود مع مضيفه ريـال سوسييداد 1-1، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليؤكد تأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لمواجهة ريـال مدريد.

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (ق27) بعدما استغل خطأ دفاعي، لينطلق من وسط الملعب، ويسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس إلى أنها تكمل طريقها وتتهادى إلى داخل الشباك.

وتعادل الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم سوسييداد، بتسديدة رائعة بيسراه، واكتفى خوسيه بنتو بمشاهدتها داخل المرمى (ق87).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز «برشلونة» بهدفين نظيفين، ليؤكد تأهله إلى النهائي الناري أمام غريمه التقليدي.

 

وكالات

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