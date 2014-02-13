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الهلال السعودي يرفض الإساءة لسامي الجابر في برنامج تلفزيوني

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الهلال السعودي يرفض الإساءة لسامي الجابر في برنامج تلفزيوني الهلال السعودي يرفض الإساءة لسامي الجابر في برنامج تلفزيوني

أصدر نادي الهلال السعودي بيان صحفيا أعلن من خلاله رفضه الاساءة التي تعرض لها سامي الجابر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي في برنامج تلفزيوني.

وقال بيان الهلال": تود إدارة نادي الهلال أن توضح للجماهير الرياضية كافة وجماهير نادي الهلال على وجه الخصوص رفضها التام للإساءة الشخصية التي تعرض لها المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم سامي الجابر من قبل برنامج "في المرمى" الذي يعرض على قناة العربية، والتي تتنافى تماماً مع مبادئ الخلق الرياضي والأخوة التي تجمع أبناء هذا البلد وتنافسهم الشريف في الميدان الرياضي".

يذكر أن البرنامج استضاف بعض جماهير الهلال التي ابدت غضبها على سامي الجابر وجردته من جنسيته ، عقب خسارة الفريق امام الشباب 1-صفر، في الجولة الاخيرة بالدوري مما سمح للنصر المتصدر لتوسيع فارق الصدارة الى 9 نقاط.

وتابع البيان ": مثل هذه الإساءة لا تمس للرياضة بصله وأنها تعد سابقة في التعاطي الرياضي مع المنتسبين لأندية الوطن على اختلاف توجهاتهم ".

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