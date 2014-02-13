كولومبيا تواجه تونس وديا في برشلونة

بوجوتا، (إفي): أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم اليوم أن منتخب بلاده يواجه نظيره التونسي وديا في الخامس من شهر مارس المقبل في برشلونة، في اطار استعدادات منتخب البلد اللاتيني لكأس العالم الذي ينطلق في 12 من يونيو من العام الجاري.

ويأتي هذا بعد محاولات لم تكلل بالنجاح من جانب منتخب كولومبيا للاتفاق مع منافس يخوض أمامه مباراة ودية في يوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأكد الاتحاد الكولومبي، في بيان صادر عنه، أن مواجهة المنتخب التونسي ستكون "اللقاء الودي الثامن في حقبة (المدير الفني الحالي) خوسيه بيكرمان، بعد مواجهة المكسيك (2-0) والكاميرون (3-0) والبرازيل (1-1) وجواتيمالا (4-1) وصربيا (1-0) وبلجيكا (2-0) وهولاندا (0-0)".

ويسعى بيكرمان من خلال المباراة وضع استراتيجيات خوض المونديال في ظل غياب النجم راداميل فالكاو، لاعب موناكو الفرنسي والمصاب بقطع في الرباط الصليبي.

يشار إلى أن كولومبيا وتونس سبق أن تواجها في مونديال فرنسا 1998 والذي انتهى بفوز منتخب البلد اللاتيني بهدف دون رد.

ووقع المنتخب الكولومبي في المجموعة الثالثة التي تضم اليابان وكوت ديفوار واليونان.