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محافظ المنوفية: إنشاء مركز للتدخل المبكر وتأهيل المعاقين بمركز صحة الأسرة

  • مصر
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أعلن محافظ المنوفية الدكتور أحمد فوزي أنه يجري إنشاء مركز التدخل المبكر والتأهيل للمعاقين بمركز صحة الأسرة بقرية زوير التابع لإدارة شبين الكوم الطبية ليكون أول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية لحصر ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة والاكتشاف المبكر لهم.

وأشار المحافظ مع المجلس الإقليمي للصحة، الأربعاء، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لشئون الإعاقة وجامعة المنوفية ووزارة الإنتاج الحربي لتجهيز الدور الثالث والرابع لإقامة المركز.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمرض الإنفلونزا الموسمية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى وتوفير المستلزمات الوقائية والعلاجية وتوزيع منشورات التوعية على المواطنين داخل المنشآت الصحية.

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